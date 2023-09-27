Batı Trakya'da Koca Orman'da Yangın Çıktı

Batı Trakya'da, İskeçe yakınlarındaki Koca Orman'da çıkan yangın, yerleşim birimlerini tehdit etmiyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Batı Trakya'da, İskeçe yakınlarındaki Koca Orman'da yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Koca Orman'da öğle saatlerinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili olan yangına, 30 personel, 10 itfaiye aracı ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

Haberlerde, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.