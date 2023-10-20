Batı Trakya'da Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Batı Trakya genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gümülcine ve İskeçe'deki camileri dolduran soydaşlar, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Filistin konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Batı Trakya genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümülcine ve İskeçe'deki camileri dolduran soydaşlar, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Filistin konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi.

Gümülcine'deki Eski Cami'de Gümülcine Seçilmiş Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet tarafından okunan hutbede, "Tarih boyunca Darü's-Selam, yani barışın ve huzurun merkezi olarak anılan Kudüs, bugün barbarca bir işgal ile karşı karşıyadır. Kudüs ve çevresinde yaşayanlar, her gün baskı ve şiddete uğramakta, insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılmaktadır. İki haftadan bu yana acımasızca, gücün ve vahşetin en şiddetli bir şekilde sergilendiği Gazze'de, binlerce çocuk, kadın ve masum insan, bütün dünyanın gözü önünde katledilmektedir. Peygamberler diyarında silahlar susmamakta, kan, gözyaşı ve çile saçmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'ün, İslam tarihi boyunca imanlı bir duruşun, kararlı bir yönelişin, muhabbetle mukaddese bağlanışın sembolü olduğu belirtilen hutbede, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, Hz. Muhammed'in emaneti olduğu kaydedildi.

Yaşanan vahşete kimsenin rıza göstermemesi gerektiği vurgulanan hutbede, birlik ve beraberliğin öneminin altı çizildi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazını kıldırdı ve dua etti.