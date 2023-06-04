Batı Trakya'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
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Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı. Davetliler, Başkonsolos Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal tarafından karşılandı ve açık büfede peynir çeşitleri, domates, sucuk, yumurta, bal gibi lezzetlerle kahvaltı yaptı. Etkinliğe Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Batı Trakya'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.
Türk kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla Başkonsoloslukta düzenlenen etkinliğe katılan davetliler, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal tarafından karşılandı.
Katılımcılar, aileleriyle açık büfede yer alan peynir çeşitleri, domates, sucuk, yumurta, bal gibi lezzetlerle kahvaltı yaptı.
Etkinliğe, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkonsolos Ünal, katılımcı ve organizasyonun hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün, 'Dünya Kahvaltı Günü' dolayısıyla bizler de Türklerle birlikte Türk kahvaltısı yapmak istedik." dedi.