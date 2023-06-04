Batı Trakya'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı. Davetliler, Başkonsolos Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal tarafından karşılandı ve açık büfede peynir çeşitleri, domates, sucuk, yumurta, bal gibi lezzetlerle kahvaltı yaptı. Etkinliğe Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.