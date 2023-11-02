Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılar artıyor

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayında 390 saldırı düzenlediği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında Batı Şeria'da düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında Batı Şeria'da düzenlediği saldırılar 390'a ulaştı. Söz konusu saldırılarda 6'sı Kusra beldesinden olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 100 aileden oluşan 9 Bedevi topluluğun da yerlerinden edilmesine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin 712 ağacı yok ettiği ve geniş arazileri tahrip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in Gazze'de devam eden savaşı kapsamında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, işgal atındaki Batı Şeria da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalara sahne oluyor.