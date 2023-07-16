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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere saldırı: 3 yaralı

Dünya Haberleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, bir araçtan başka bir araca ateş açılarak 3 Yahudi yerleşimci yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri geniş çaplı arama başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Yahudi yerleşimci, araçlarına açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Beytüllahim yakınındaki Taku kontrol noktası yakınında bir araçtan başka bir araca ateş açıldı.

Saldırıda biri ağır 3 Yahudi yerleşimci yaralandı. Ağır yaralanan İsrailli tedavi için hastaneye nakledildi.

Araçlı saldırganların hızla olay yerinden kaçtığı ve İsrail güçlerinin bölgeye tüm giriş-çıkışları kapatarak geniş çaplı arama başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Dünya

Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

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