Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara'da silahlı bir saldırının yaşandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İsrail basınında, İsrail ordusunun saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattığı ve yakınlardaki Nablus kentine giriş çıkışı kapattığı aktarıldı.

Filistin basınında, iki Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı saldırıda kullanılan silahın hareket halindeki bir araçtan ateşlendiği ileri sürüldü.

Huvvara beldesi şubatta bir silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarla gündeme gelmişti.

Bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanlar, İsrail ordusunun gözetiminde beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerini, dükkanlarını, arabalarını ateşe vermiş, çıkan olaylarda bir Filistinli silahla öldürülmüştü.