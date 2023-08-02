Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci silahlı saldırıda yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimcinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'nde Hamra kavşağında yoldan geçen bir araçtan silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Aracına çok sayıda mermi isabet eden İsrailli bir yerleşimcinin hafif yaralandığı, İsrail güçlerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladığı kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçalarıyla yaralanan kişinin 30 yaşlarında yerleşimci bir kadın olduğu aktarıldı. Öte yandan Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşimcilere yönelik bu saldırıların, 'işgalcilerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin halkına ve kutsallarına karşı işlediği suçlara bir yanıt' olduğunu duyurdu. Batı Şeria'da son 24 saatte 3 Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan üç ayrı olayda, saldırıda bulunduğu iddiasıyla biri çocuk 3 Filistinliyi öldürmüştü. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine dün düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 6 yerleşimci yaralanmış, saldırının şüphelisi 20 yaşındaki Filistinli olay yerinde öldürülmüştü. Bu olayın ardından, İsrail güçleri, El Halil kentinde de önce bir Filistinliyi 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla ateş açarak öldürmüş, bu olaydan saatler sonra da 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ez-Zearir'i aynı iddia ile öldürmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'nde Hamra kavşağında yoldan geçen bir araçtan silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Aracına çok sayıda mermi isabet eden İsrailli bir yerleşimcinin hafif yaralandığı, İsrail güçlerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçalarıyla yaralanan kişinin 30 yaşlarında yerleşimci bir kadın olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşimcilere yönelik bu saldırıların, "işgalcilerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin halkına ve kutsallarına karşı işlediği suçlara bir yanıt" olduğunu duyurdu.

Batı Şeria'da son 24 saatte 3 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan üç ayrı olayda, saldırıda bulunduğu iddiasıyla biri çocuk 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine dün düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 6 yerleşimci yaralanmış, saldırının şüphelisi 20 yaşındaki Filistinli olay yerinde öldürülmüştü.

Bu olayın ardından, İsrail güçleri, El Halil kentinde de önce bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açarak öldürmüş, bu olaydan saatler sonra da 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ez-Zearir'i aynı iddia ile öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.