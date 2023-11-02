Batı Şeria'da İsrailli yedek askere silahlı saldırı: 1 ölü
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yedek askerin öldüğü bildirildi. Saldırı sonrası ters dönen araçta bulunan asker hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yedek askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Şeria'nın kuzeyinde yolda seyreden, içinde İsrailli bir yedek askerin olduğu araca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonrası ters dönen araçta bulunan İsrailli yedek askerin öldüğü ifade edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kaçtığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya