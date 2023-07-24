Batı Şeria'da İsrail Otobüsüne Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara köyü yakınlarında bir İsrail otobüsüne silahlı kişilerce ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara köyü yakınlarında bir İsrail otobüsüne silahlı kişilerce ateş açıldı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kısa bir süre önce Huvvara köyü yakınlarında bir İsrail otobüsünü hedef alan silahlı saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda yolculardan yaralanan olmadığı ancak otobüste hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, otobüsteki yolcuların sivil mi asker mi olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail askerleri bugün Tulkerm kentindeki Nur eş-Şems Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinliyi yaralamış; Nablus, Tulkerm, Cenin, Ramallah, El Halil ve Beytullahim kentlerinde düzenlediği gece baskınlarında ise 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.