Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli Faris Haşşaş için cenaze töreni düzenlendi. Haşşaş'ın cenazesi, sloganlar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Hamas ve İslami Cihad hareketleri Haşşaş için taziye mesajları yayınladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli Faris Haşşaş için cenaze töreni düzenlendi.
Filistinli 19 yaşındaki gencin naaşı, Nablus kentindeki Rafidia Devlet Hastanesi'nden alınarak kentin batısındaki baba ocağı Balata Mülteci Kampı'na getirildi.
Haşşaş'ın cenazesi, sloganlar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Öte yandan Hamas ve İslami Cihad hareketleri Haşşaş için taziye mesajları yayınladı.
Hamas, Filistinlilere işgale karşı direnişi artırma çağrısı yaparken, İslami Cihad Hareketi, "halka karşı işlenen bu suçların, direniş ateşini söndüremeyeceği" mesajını verdi.
İsrail güçleri, Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, Filistinlilerle askerler arasında olaylar çıkmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki Haşşaş'ın, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.