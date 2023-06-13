Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli Faris Haşşaş için cenaze töreni düzenlendi. Haşşaş'ın cenazesi, sloganlar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Hamas ve İslami Cihad hareketleri Haşşaş için taziye mesajları yayınladı.