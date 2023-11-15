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Batı Şeria'da İsrail-Filistin çatışmalarında 196 Filistinli hayatını kaybetti

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Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki bir köyde, çatışmalarda hasar gören bir binanın içinde duran bir kişi, 14 Kasım 2023. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'le Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan yeni çatışma dalgasında, İsraillilerin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da en az 196 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

NABLUS, 15 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki bir köyde, çatışmalarda hasar gören bir binanın içinde duran bir kişi, 14 Kasım 2023.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'le Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan yeni çatışma dalgasında, İsraillilerin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da en az 196 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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