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Batı Şeria'da İsrail-Filistin çatışmalarında 196 Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki bir köyde, çatışmalarda hasar gören bir binanın içinde duran bir kişi, 14 Kasım 2023. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'le Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan yeni çatışma dalgasında, İsraillilerin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da en az 196 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)