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Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda iki Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda iki Filistinli hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Batı Şeria'nın Nablus kentinin eski şehir kısmına yönelik İsrail baskınının ardından çıkan çatışmalar sırasında lastik yakan bir gösterici, 7 Temmuz 2023. Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

NABLUS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin eski şehir kısmına yönelik İsrail baskınının ardından çıkan çatışmalar sırasında lastik yakan bir gösterici, 7 Temmuz 2023.

Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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