Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda iki Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'nın Nablus kentinin eski şehir kısmına yönelik İsrail baskınının ardından çıkan çatışmalar sırasında lastik yakan bir gösterici, 7 Temmuz 2023. Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.