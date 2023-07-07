Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda iki Filistinli hayatını kaybetti
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Batı Şeria'nın Nablus kentinin eski şehir kısmına yönelik İsrail baskınının ardından çıkan çatışmalar sırasında lastik yakan bir gösterici, 7 Temmuz 2023. Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.
NABLUS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin eski şehir kısmına yönelik İsrail baskınının ardından çıkan çatışmalar sırasında lastik yakan bir gösterici, 7 Temmuz 2023.
Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya