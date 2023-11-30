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Batı Şeria'da İsrail askerlerine araçla ezme girişimi

30 Kasım 2023 15:45 Son Güncelleme: 15:46 Abone Ol

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında gerçekleşen araçla ezme girişiminde 2 askerin hafif yaralandığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Aynı gün Batı Kudüs'te gerçekleşen silahlı saldırıda ise 3 İsrailli ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.