Batı Şeria'da İsrail askerlerine araçla ezme girişimi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında gerçekleşen araçla ezme girişiminde 2 askerin hafif yaralandığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Aynı gün Batı Kudüs'te gerçekleşen silahlı saldırıda ise 3 İsrailli ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde 2 askerinin hafif yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nde bir askeri kontrol noktasında "araçla ezme girişiminde" bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, olay yerindeki yedek askerlerin "araçla ezme girişiminde" bulunan saldırganı öldürdüğü, hafif yaralanan 2 İsrail askerinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Batı Kudüs'te de sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu 3 İsrailli ölmüş, 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi saldırıyı düzenleyen 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Batı Kudüs'teki saldırıyı Hamas, üstlenmişti. Hamas'ın açıklamasında, saldırının, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığı" kaydedilmişti.