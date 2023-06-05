Batı Şeria'da İsrail askerine araçla ezme girişimi
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İsrail askerinin Batı Şeria'da bir araç tarafından ezilme girişimi sonucu hafif yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin "araçla ezme" girişimi sonucu yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde bir İsrail askerine karşı "araçla ezme" girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Saldırıda İsrail askerinin hafif yaralandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Yediot Ahronot gazetesine göre askere çarpan araç olay yerinden kaçarken, yaralı asker hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Zein Khalil - Dünya