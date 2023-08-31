Batı Şeria'da askeri kontrol noktasında araçla ezme saldırısı: 1 asker öldü, 5 kişi yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme eyleminde bir İsrail askeri öldü, 3'ü asker 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan askerlerden birinin öldüğü, 2 askerin ağır, birinin hafif yaralı olduğu bildirildi. Saldırgan ise İsrail askerleri tarafından ateş açılarak öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme eyleminde bir İsrail askeri öldü, 3'ü asker 5 kişi yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Olayda yaralanan askerlerden birinin öldüğü, 2 askerin ağır, birinin hafif yaralı olduğu bildirildi.
Açıklamada, araçla ezme eylemi düzenleyen saldırganın İsrail askerleri tarafından ateş açılarak öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), olayda 2 Yahudi yerleşimcinin de yaralandığını duyurdu.
KAN, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, işgal altındaki Batı Şeria'dan 41 yaşındaki bir Filistinli olduğunu aktardı.
Söz konusu olay, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 24 saatte kaydedilen üçüncü eylem oldu.
Dün Batı Kudüs ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün birleştiği "Yeşil Hat" üzerindeki Shivte Israel Caddesi'nde düzenlenen eylemde bir İsrailli yaralanmış, saldırıyı düzenleyen Filistinli olay yerinde öldürülmüştü.
Aynı gün gece saatlerinde İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında, askerleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 İsrail askeri yaralanmıştı.