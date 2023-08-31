Batı Şeria'da askeri kontrol noktasında araçla ezme saldırısı: 1 asker öldü, 5 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme eyleminde bir İsrail askeri öldü, 3'ü asker 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan askerlerden birinin öldüğü, 2 askerin ağır, birinin hafif yaralı olduğu bildirildi. Saldırgan ise İsrail askerleri tarafından ateş açılarak öldürüldü.