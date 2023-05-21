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Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 1 İsrail askeri yaralandı

Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 1 İsrail askeri yaralandı

Dünya Haberleri

İşgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen araçla ezme girişimi sonucu 1 İsrail askeri hafif yaralandı. Olayın Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde meydana geldiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde bulunulan 1 İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde İsrail askerlerine karşı "araçla ezme" girişimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıda 1 İsrail askerinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Saldırının şüphelisinin olay yerinden kaçtığı aktarılan açıklamada, şüphelinin bulunması için arama başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

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