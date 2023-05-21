Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 1 İsrail askeri yaralandı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen araçla ezme girişimi sonucu 1 İsrail askeri hafif yaralandı. Olayın Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde meydana geldiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde bulunulan 1 İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde İsrail askerlerine karşı "araçla ezme" girişimi gerçekleştirildiği kaydedildi.
Saldırıda 1 İsrail askerinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
Saldırının şüphelisinin olay yerinden kaçtığı aktarılan açıklamada, şüphelinin bulunması için arama başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Dünya