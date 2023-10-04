Batı Kudüs'te Sukot Bayramı Karnavalı

Yahudilerce kutsal sayılan Sukot (Çardaklar) Bayramı dolayısıyla Batı Kudüs'te her yıl düzenlenen karnaval yürüyüşüne binlerce İsrailli katıldı. Renkli kostümlerin dikkati çektiği karnaval yürüyüşü, başta çocuklar olmak üzere caddeleri dolduran binlerce İsrailli tarafından ilgiyle izlendi.

Yahudilerce kutsal sayılan Sukot (Çardaklar) Bayramı dolayısıyla Batı Kudüs'te her yıl düzenlenen karnaval yürüyüşüne binlerce İsrailli katıldı.

Batı Kudüs'ün trafiğe kapatılan işlek caddelerinde gerçekleştirilen karnaval yürüyüşüne bando grupları müzikleriyle eşlik ederken, dev kuklalar oynatıldı, dans ve akrobasi grupları performans sergiledi.

Renkli kostümlerin dikkati çektiği karnaval yürüyüşü, başta çocuklar olmak üzere caddeleri dolduran binlerce İsrailli tarafından ilgiyle izlendi.

Yahudiler, üç büyük bayramın sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı, yaptıkları çardaklar ve bu bayrama özgü bitkilerle kutluyor.

İsrail'de bu yıl 29 Eylül-6 Ekim tarihlerine denk gelen ve 7 gün sürecek olan Sukot Bayramı, Hazreti Musa ile Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (Çardaklar veya Çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.