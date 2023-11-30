Batı Kudüs'te silahlı saldırı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda bir İsraillinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. İsrail polisi saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda bir İsraillinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İsrailli bir kadının saldırıda öldürüldüğünü, 5 ağır yaralının da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.