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Batı Kudüs'te düzenlenen saldırıda İsrailli yanlışlıkla vuruldu

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Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen dördüncü kişinin saldırgan olmadığı, saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı sırada yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan Times of Israel gazetesindeki haberde, ölen dördüncü kişinin "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurularak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren İsrailli olduğu ifade edildi.

Haberde, kimliği açıklanmayan İsraillinin Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı, daha sonra bölgedeki askerlerce "saldırgan" olduğu düşünülerek vurulduğu kaydedildi.

Saldırı anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünde saldırganların araçla kaçmaya çalıştıkları sırada bir İsraillinin yanlarına yaklaşarak onlara ateş açtığı görülüyor.

Kayıtlarda çevredeki İsrail güçlerinin bu İsrailliye de ateş açtığı, bu kişinin kendisinin saldırgan olmadığını kanıtlamaya çalıştığı kameraya yansıyor.

Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüş, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya

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