Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege Denizleri İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Marmara'da ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.