Batı Irak'ta DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri tarafından batı Irak'ta gerçekleştirilen ortak askeri operasyonda 15 DEAŞ şüphelisinin öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM'dan bugün yapılan açıklamada, "ABD ve Irak, 29 Ağustos'un erken saatlerinde Batı Irak'ta ortak bir baskın gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda 15 DEAŞ üyesi öldürüldü. DEAŞ unsurları çok sayıda silah, el bombası ve intihar yeleği taşıyordu. Sivil kayıp olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Bu operasyon, DEAŞ'ın Iraklı sivillerin yanı sıra bölgedeki ve ötesindeki ABD vatandaşları, müttefikleri ve ortaklarına yönelik saldırıları planlama, organize etme ve yürütme kabiliyetini bozmak ve azaltmak için DEAŞ liderlerini hedef almıştır. Irak Güvenlik Güçleri baskın yapılan yerleri daha fazla kullanmaya devam etmektedir. DEAŞ bölgeye, müttefiklerimize ve anavatanımıza yönelik bir tehdit olmaya devam etmektedir. ABD CENTCOM, koalisyon ve Iraklı ortaklarımızla birlikte bu teröristleri agresif bir şekilde takip etmeye devam edecektir" denildi.