Batı Balkan Ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Mesajları

Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'dan yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Sırbistan'daki SDA Genel Başkanı Sulejman Ugljanin gibi isimler, Türkiye ile işbirliğine daha güçlü devam edeceklerini ifade etti.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'dan yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ın seçim başarısının yürüttüğü politikaya bağlı olduğunu belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, seçimin ikinci turunda gösterdiğiniz başarı için gönülden tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Türk halkının ekonomik kalkınma, sosyal refah ve bölgesel istikrarı seçtiğini vurgulayan Cvijanovic, Türkiye ile işbirliğine daha güçlü devam edeceklerinin altını çizdi.

Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, "Sizin seçim başarınız, Bosna Hersek için iki dost ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin devamı anlamına gelmektedir. Gelecekte dostluk ve işbirliğimizin daha da güçleneceğine eminim." değerlendirmesini yaptı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sosyal medyadan "Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı kalbi tebriklerimi iletiyorum. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki kardeşlik seviyesindeki ortaklık ve dostluk, daha da gelişerek devam edecek." paylaşımı yaptı.

Aliya İzetbegoviç'in oğlundan Erdoğan'a tebrik

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında İzetbegoviç, "Sevgili Kardeşim" diye hitap ettiği Erdoğan'ı, seçimlerde kazandığı tarihi zaferden dolayı gönülden kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halkının büyük destek verdiğini belirten İzetbegoviç, "Siyasi olarak istikrarlı, ekonomik ve askeri olarak güçlü Türkiye, Bosna Hersek'te bize de destek vermektedir. İşte bu yüzden Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda Bosna Hersek vatandaşı, bu gece zaferinize seviniyor. AK Parti liderliğindeki ittifakın seçmen desteğini alması ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu oluşturması bizleri özellikle memnun etti." ifadesini kullandı.

Sırbistan ve Karadağlı yetkililerden kutlama mesajları

Sırbistan'daki SDA Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Twitter paylaşımda, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak adına Erdoğan'ı tebrik ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de özgürlük, kalkınma ve adalet politikalarının kazandığını belirten Sulejman Ugljanin, Türk halkının istikrarlı, güçlü ve modern bir Türkiye'nin daha da gelişmesini sağladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Balkanlar'daki herkese neşe ve huzur getirdiğini aktardı.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic ise Erdoğan'ı seçim başarısı vesilesiyle tebrik ettiğini belirterek, "Zaferiniz, tüm ümmet için iyi olduğu kadar Türkiye ile Sırbistan arasında, Sancak'taki Boşnakların güvende olduğu anlamına geldiğine inanıyorum. Bütün alemlerin Rabbi Türkiye'yi ve içindeki insanları koruyacaktır." paylaşımı yaptı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de sosyal medya hesabından, Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.