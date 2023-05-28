Batı Balkan Ülkelerinde Vatandaşlar Erdoğan'ın Seçim Başarısını Kutladı

Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı kutladı. Bosna Hersek'teki Türk vatandaşları ve Boşnaklar, Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da da Türk bayrakları asan vatandaşlar konvoy oluşturdu. Karadağ'da Rozaje kentinde toplanan vatandaşlar ise geleneksel top atışlarıyla Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı kutluyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ilıca semtinde bulunan ve Türkler tarafından işletilen restoranda bir araya gelen Türk vatandaşları ve Boşnaklar, burada kurulan ekranda seçim sonuçlarını izledi.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak Saraybosna City Center isimli alışveriş merkezinin yakınlarına geldi.

Vatandaşlar burada, şehirde önceki gün bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Azra Spahic için kurulan alana çiçek bıraktı, dua etti.??????? Buradan sessiz bir şekilde ilerleyerek tarihi Başçarşı'ya gelen grup, meydanda bulunan ve şehrin simgesi olan sebilin önünde toplandı. Burada tekbir getiren kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar tur atarak, Erdoğan'ın başarısını kutladı.

Erdoğan'ın seçim başarısı, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da da kutlandı. Araçlarına Türk bayrakları asan vatandaşlar, Novi Pazar sokaklarında konvoy oluşturdu.

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da da Rozaje kentinde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını geleneksel top atışlarıyla kutladı.