Batı Balkan Ülkelerinde Şiddetli Fırtına ve Hortumlar

Batı Balkan ülkeleri Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Slovenya'nın Ilirska Bistrica kentinde meydana gelen hortum sonucu 11 ev hasar gördü. Bölgede yaşanan hava olayları ender görülen durumlar arasında yer alıyor.

Batı Balkan ülkesi Slovenya'nın güneyindeki Ilirska Bistrica kentinde hortum meydana geldi.

Slovenya Çevre Koruma Ajansından yapılan açıklamada, Ilirska Bistrica'da yaşanan hortumun birkaç dakika sürdüğü ifade edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de ülkede şiddetli rüzgarların etkili olduğu ve çok sayıda ihbar alındığı belirtildi. Ülkede çok sayıda ağacın devrildiği ve hortum sonucu 11 evin hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

Slovenya'da, hortumun ender görülen bir hava olayı olduğu vurgulandı.

Bir diğer bölge ülkesi Hırvatistan'dan da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Hırvatistan Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle "turuncu" uyarı verildiği kaydedildi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın Bosna Hersek ve Sırbistan'da da etkili olabileceği belirtilirken, bölgede hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği aktarıldı.

Bu arada, Batı Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'da geçen haftalarda termometreler 40 dereceyi göstermişti.

Yüksek sıcaklık seviyesi nedeniyle Batı Balkanlar'da "kırmızı" uyarı verilirken, 19 Temmuz itibarıyla iklim koşullarında sert geçiş meydana gelmişti.

Sıcak hava yerini fırtınaya bırakırken, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.