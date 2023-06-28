Batı Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı İçin Camilere Akın Etti

Batı Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da tarihi camiler bayram namazına ev sahipliği yaptı. Bayram namazının ardından yardım toplama etkinlikleri de düzenlendi.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Balkan ülkelerinde yaşayan on binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde özellikle tarihi camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi de bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Kavazovic, hutbede insanların birbirleriyle dostluk ve barış içinde yaşamaları gerektiğini ve farklılıkların insanlığın büyük zenginliği olduğunu söyledi.

Kurban ibadetinin önemine değinen Husein Kavazovic, "Parçalanmışlıklar bizleri kurtarmaz, sadece aramızdaki mesafeleri daha da açarlar. İbrahim peygamber, iman gücüyle insanlık tarihinin gidişatını değiştirdi. Birbirimize karşı ittifaklar kurmayalım çünkü bunlar barışı getirmeyecek sadece acıları ve bölünmeleri arttıracaktır. En büyük öğretmenimiz Hz. Muhammed'in anne-babaların çocuğuna iyi bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamayacağına dair nasihatini dinleyelim." diye konuştu.

Tarihi camide 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki çocuklar için yardım toplandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da da Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle bir araya geldi. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazı için doldu taştı.

Bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da başta başkent Podgorica'daki tarihi Osmanagic Camisi olmak üzere ülke genelindeki camilerde bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camiye gelen Müslümanlar da bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Cami içinde yer bulamayan Müslümanlar, cami avlusunu doldurdu.

Kurban Bayramı hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Fetahu hutbede, hac ve kurban ibadetleri ile geleneksel aile değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetahu, müminlerin Allah'la bağlarını göstermek ve insanlara hizmet etmek için kurban kestiklerini ifade etti.

Fetahu, şahsı ve başında bulunduğu kurum adına Müslümanların Kurban Bayramını kutladı.

Arnavutluk'ta ise bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda çok sayıda Müslüman'ın katılımıyla icra edildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da da Müslümanlar Kurban Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla gerçekleşti.

Tırnava, verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için en önemli bayramlardan biri olduğunu söyledi.

Kosova'daki güvenlik durumunun yeterince istikrarlı olmadığını, tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Tırnava, "Bu bayram günlerinde Kosova'da barış ve uyumun, bir arada yaşama ve hoşgörünün, güvenliğin, saygının ve huzurun hüküm sürmesi için dua ediyoruz. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.