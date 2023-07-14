Batı Balkan Ülkelerinde 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı. Etkinliklerde FETÖ'nün darbe girişimi ve Türk halkının mücadelesi anlatıldı, şehitler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Ayrıca Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin bahçesine fidan dikildi. Bosna Hersek'te ise camilerde Yasin okundu ve dostluk vurgusu yapıldı.

Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" teması altında Hırvatistan'daki cami ve mescitlerde cuma namazında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve Türk halkının ülkesini korumak için verdiği mücadele anlatıldı.

Darbe girişimi sırasında şehit olanlar için de dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikler kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa edilen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin bahçesine cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitlerinin anısına törenle fidan dikildi.

Zagreb Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine ise Hırvatistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Hırvatistan İslam Birliği, Boşnak dernekleri ve Hırvat resmi kurumlarının temsilcileri ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda Zagreb Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişimi akşamı yaşananları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla devletini ve demokrasisini korumak için sokaklara çıkan Türk halkının darbecilere karşı verdiği kahramanca mücadeleyi anlattı.

Kıran, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi hakkında bilgi vererek, bu mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında devam edeceğini kaydetti.

FETÖ'nün diğer ülkeler için de tehdit olduğunu hatırlatan Kıran, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılar, program kapsamında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezdi.

Anma töreninin ardından Mazuranica Parkı'nda 15 Temmuz şehitlerinin hatırasına bir fidan dikildi.

Bosna Hersek'te 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Bosna Hersek'te de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfının katkılarıyla 15 Temmuz şehitleri için ülke genelindeki camilerde Yasin okundu.

Mostar kentindeki tarihi Karagöz Bey Camisi'nde düzenlenen dua programında Bosna Hersek ve Türkiye'nin dostluğuna vurgu yapıldı.

Başkentteki tarihi Hünkar Camisi'nde verilen cuma hutbesinde ise "Erdoğan, ümmetin umudu, Asyalı Müslümanın, Afrikalı ve Avrupalı Müslümanın umududur." sözlerine yer verildi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsünde de Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi açılacak.