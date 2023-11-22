Batı Avustralya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor ve bazı alanlarda tahliye güvenliği sağlanamıyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması ve aşırı sıcakların sürmesinin ardından eyalette yangın alarmı verilirken bazı alanlarda tahliyenin artık güvenli olmadığı açıklandı.

Batı Avustralya Acil Durum Bildiri sitesine göre, İtfaiye Departmanı, eyaletin başkenti Perth ve çeşitli bölgeleri için orman yangını alarmı verdi.

İtfaiye yetkilileri Swan ve Wanneroo şehirlerindeki Banksia Grove, Jandabup, Mariginiup, Melaleuca ve Wanneroo bölgelerinde yangın tehlikesinin endişe verici seviyelere ulaştığını bildirdi.

Pinjar yolunun batısındaki halkın tahliye yolu açıksa evlerini en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini belirten yetkililer, yolun doğusundaki kişiler için tahliyenin güvenli olmadığını belirterek güvenli yerlere sığınılması uyarısında bulundu.