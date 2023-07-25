Batı Avustralya'da Karaya Vuran Balinalar

SİDNEY, 25 Temmuz (Xinhua) -- Yaklaşık 60 ila 70 uzun yüzgeçli pilot balinadan oluşan bir sürü, Salı günü Batı Avustralya'nın güneybatısındaki bir plajda karaya vurdu.

Salı sabahı, Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı'na (DBCA) balinaların Cheynes Plajı'nın yaklaşık 150 metre açığında toplandıklarına dair ihbarlar geldi.

Kurum yerel saatle 16.45 sularında yaptığı açıklamada, pilot balinaların sahile vurmaya başladığını ve departmanın olayı kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Kurum açıklamasında, "Şu anda halkın duyduğu endişeyi anlıyor ve gönüllülerden gelen destek tekliflerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, halkın ve balinaların güvenliği bizim temel önceliğimizdir, bu nedenle halktan sahile yaklaşmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Birkaç saat sonra Cheynes Plajı Karavan Parkı, balinaların kıyıya vurduğunu ve kuyruklarını çırptıklarını gösteren bir video yayımladı.

Parkın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üzücü haber. Pilot balinalar karaya vurdu" denilerek haber doğrulandı.

Parkın açıklamasında, DBCA personelinin sahilde sürünün karaya vurduğu yerde bulunduğu ifade edildi. Personel gece boyunca da sahilde kalarak karaya vuran sürünün etrafında bir güvenlik bölgesi oluşturacak.