Batı Avustralya'da 51 Balina Sahile Vurdu

Batı Avustralya'nın güneybatısındaki Cheynes Plajı'nda sahile vuran 51 balinanın gece öldüğü teyit edildi. Diğer balinaların derin sulara döndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

SİDNEY, 26 Temmuz (Xinhua) -- Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı (DBCA), eyaletin güneybatısındaki Cheynes Plajı'nda sahile vuran 51 balinanın gece öldüğünü teyit etti.

Departman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Parklar ve Yaban Hayatı Servisi personeli, kayıtlı gönüllüler ve diğer örgütlerle işbirliği içinde geri kalan 46 balinayı gün içinde daha derin sulara döndürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kurum, halktan güvenlik nedeniyle plajdan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Cheynes Plajı Karavan Parkı, DBCA tarafından bir kaza yönetim ekibinin oluşturulduğunu kaydetti.

Park, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Perth Hayvanat Bahçesi veterinerleri ve deniz faunası uzmanları da dahil olmak üzere DBCA'nın deneyimli personeli şu anda gemiler ve bocurgatlar gibi özel ekipmanlarla konuşlandırılıyor" dedi.

Salı sabahı DBCA, balinaların Cheynes Plajı'nın yaklaşık 150 metre açığında büyük bir uzun yüzgeçli pilot balinası sürüsünün toplandığına dair ihbarlar almıştı.

Öte yandan balinaların topluca kıyıya vurması üzerine Batı Avustralya eyalet hükümetince bir köpekbalığı uyarısı yayımlandı. Çünkü ölü ve yaralı hayvanların köpekbalıklarını sahile çekme ihtimali bulunuyor.