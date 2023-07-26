Batı Afrika'da Terör Saldırıları: 4 Bin 600 Kişi Hayatını Kaybetti

Batı Afrika ülkelerinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ocak ila haziran ayları arasında yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Batı Afrika'daki terör faaliyetlerine dikkati çekti. Touray, ocak ila haziran ayları arasındaki 6 aylık dönemde Batı Afrika'da 1800 terör saldırısı düzenlendiğini belirtti. Bu terör saldırılarında yaklaşık 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Touray, bu durumdan ECOWAS üyesi 15 ülkenin olumsuz etkilendiğini vurguladı. En fazla ölümün kaydedildiği ülkeleri sırasıyla Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya olarak sıralayan Touray, 'Terör saldırıları nedeniyle ECOWAS ülkelerindeki yarım milyon kişi mülteci oldu ve 6,2 milyon kişi de ülke içinde göç etti.' dedi. Güvenlik sorunlarının gıda krizini körüklediğine dikkati çeken Touray, yeterli tedbir alınmaması durumunda bölgedeki 42 milyon kişinin gıda sorunu yaşayabileceğini kaydetti. Touray, Mali, Burkina Faso ve Gine'de askeri yönetimlerin idareyi devraldığını hatırlatarak bu durumun, güvenlik sorunlarını körüklediğini vurguladı. ECOWAS üyesi ülkeler, bölgede isyancılara karşı ve darbe durumunda müdahale edecek bölgesel güç oluşturma konusunda 2022'de anlaşmıştı.