Batan geminin bir bölümü bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.
BATAN GEMİNİN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.
Ali Sencer ARSLAN- Dinçer AKBİR/EREĞLİ (Zonguldak),