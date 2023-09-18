Başkan Altay'dan, Dünya Belediyelerine Açlık ve Yoksullukla Mücadele Çağrısı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde dünya belediyelerine hitap etti. Altay, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, sağlık sistemlerinin geliştirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını en güçlü şekilde desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi kapsamında düzenlenen SKA Eylem Haftası etkinliklerinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu'nda dünya belediyelerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ve görüşmelerine de katılacak Başkan Altay, forumda yaptığı konuşmada, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, sağlık sistemlerinin geliştirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını en güçlü şekilde desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Konya'yı dünyada temsil etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, "Birleşmiş Milletler'de katıldığımız toplantıda dünyanın birçok yerinden gelen belediye başkanları olarak tüm dünyadaki gıda güvenliği konularını istişare ettik. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekim ayında yapacağımız UCLG Dünya Konseyi için meslektaşlarımı davet etme imkanı buldum. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Eylem Haftası kapsamında düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu'na katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ve görüşmelerine de katılacak Başkan Altay, New York'taki Birlemiş Milletler Binası'nda düzenlenen forumda UCLG Başkanı olarak dünya belediyelerine hitap etti.

KOVİD-19 pandemisinin sistemlerin dengesini bozan ve gıdaya erişimi engelleyen tek kriz olmadığını kaydeden Başkan Altay, Ukrayna'da devam eden çatışmaların da dünyada gıda güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye düşürdüğüne dikkati çekti.

"ÜRETİM VE TÜKEKİM MODELLERİMİZİ ACİLEN DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKMEKTEDİR"

Yerel dirençliliği artırmak ve iklim değişikliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmek için üretim ve tüketim modellerinin acilen değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Dolayısıyla bu da kentsel-kırsal arasındaki bağlantıyı kabul edip, bu bağa yeniden değer vermek ve gıda sistemlerinin şehir bölgesinde yaygınlaştırılması anlamına gelmektedir. Şehrim Konya, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin lideri olarak, tarım ve gıda politikalarıyla, sosyal kapsayıcılık ve kalkınma arasındaki derin bağlantıyı ortaya çıkarmak üzere tüm dünyadan şehirleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır" diye konuştu.

"TARIMSAL POTANSİYELİMİZİ VE SU KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANMALIYIZ"

"Yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler; merkezine insanı ve dünyayı alan sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda sistemlerinin oluşturulmasında kilit aktörleriz" diye konuşmasına devam eden Başkan Altay şunları kaydetti: "Aynı zamanda, sürdürülebilir kamu alımlarından gıda temelli planlamaya, atık yönetiminden kentsel tarıma, yeni ve daha adil gıda sistemlerinin öncüleriyiz. Hepimiz tarımsal potansiyelimizi ve su kaynaklarımızı doğru kullanmalı, coğrafi koşullarımıza uygun tarım ürünleri ekmeli, şehirlerimizin ve bölgelerimizin tarım kapasitelerini artırmak için ortak adımlar atmalıyız. Bugün; gıda sistemlerimizin dönüşümünün, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen önemli dönüşümler kapsamına ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği Komitesi'nin politika sürecine dâhil edilmesini kutluyoruz. Bu dahil edilme süreci aynı zamanda; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi tartışmalarına rehberlik edecek ve bu amaçların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır."

Başkan Altay, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, sağlık sistemlerinin geliştirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını en güçlü şekilde desteklemeleri gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"ROLÜMÜZÜN ÖNEMİ DAHA AÇIK BİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMELİDİR"

"Bununla birlikte; gıdaya erişimin güvence altına alınabilmesi ve tüm insanların refahına öncelik verilebilmesi için; yerel ve bölgesel yönetimler olarak rolümüzün önemi daha açık bir şekilde kabul edilmelidir. Üretim ve tüketim modellerimizi yenilemek için şehirlerin içindeki ve çevresindeki hayati ekolojik sistemlerin dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunu da ancak gıda sistemlerimiz dahil olmak üzere, hayatlarımızın bağlı olduğu tüm müşterekler için yenilenmiş bir vizyon geliştirerek yapabiliriz. Aynı zamanda hepimizin bir araya gelerek; sürdürülebilir yeni üretim modellerine ve gıda sistemlerine doğru bir dönüşümü taahhüt etmesinin de zamanıdır."

BAŞKAN ALTAY DÜNYA BELEDİYELERİNİ KONYA'DAKİ UCLG DÜNYA KONSEYİ'NE DAVET ETTİ

Başkan Altay konuşmasının sonunda tüm birlik üyelerini 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek UCLG Dünya Konseyi'ne davet ederek, "Yerel ve bölgesel yönetim liderleri olarak hoşgörünün şehrinden tüm dünyaya barışı ve refahı savunan güçlü mesajlar vermek üzere Konya'da buluşalım" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Altay, "Konya'yı dünyada temsil etmeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'de katıldığımız toplantıda dünyanın birçok yerinden gelen belediye başkanları olarak UCLG ve New York Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde tüm dünyadaki gıda güvenliği konularını istişare ettik. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekim ayında yapacağımız UCLG Dünya Konseyi için meslektaşlarımı davet etme imkanı buldum. Şehrimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.