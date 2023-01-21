Başbakanlığın tek adayı Chris Hipkins: İşçi Partisi son oylama için yarın toplanacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Perşembe günü İşçi Partisi Lideri ve Başbakanlık görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından dün Eğitim, Polis ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Milletvekili Chris Hipkins'in parti liderliği için tek aday olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Perşembe günü İşçi Partisi Lideri ve Başbakanlık görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından dün Eğitim, Polis ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Milletvekili Chris Hipkins'in parti liderliği için tek aday olduğu açıklandı. Hipkins, İşçi Partisi'nin yarın toplanacağını duyurarak parti liderini ve dolasıyla yeni Başbakanı seçeceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'da Başbakanlık görevi, Birleşik Krallık Hükümdarı tarafından İngiltere gibi genel seçimlerde en fazla oyu alan partinin liderine veriliyor, görev süresi bitmeden önce ayrılan Başbakanın yerine parti milletvekilleri toplanarak hem parti liderini hem de Başbakanı seçiyor.