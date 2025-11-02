Haberler

Barrack: Suriye lideri Şara Washington'u ziyaret edecek

Barrack: Suriye lideri Şara Washington'u ziyaret edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye geçici devlet başkanı Ahmed Şara'nın yakında Washington'u ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye geçici devlet başkanı Ahmed Şara'nın yakında Washington'u ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisine göre ziyaret "10 Kasım civarında" gerçekleşecek.

Bu, bir Suriye devlet başkanının ABD'nin başkentine yapacağı ilk ziyaret olacak.

Tom Barrack, Bahreyn'de düzenlenen yıllık küresel güvenlik ve jeopolitik konferansı Manama Diyaloğu'nun marjında gazetecilere verdiği demeçte, ziyaret sırasında Suriye'nin IŞİD'e karşı ABD liderliğindeki koalisyona katılmasını umduklarını söyledi.

Reuters'a konuşan bir Suriyeli kaynak, ziyaretin önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından iktidarı devralan Şara, bir dizi yurt dışı gezisi gerçekleştirdi.

Şara'nın ilk ziyaretlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 4 Şubat'ta Ankara'ya oldu.

Şara, Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda . Bunu yapan ilk Suriye lideri olmuştu.

15 Ekim'de de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Özel temsilci Barrack, Washington'un Suriye'yi, 2014'ten beri IŞİD'e karşı savaşmak için Washington'un liderlik ettiği koalisyona katılmaya ikna etmeyi hedeflediğini söyledi.

IŞİD, 2014 ile 2017 yılları arasında zirve döneminde Suriye ve Irak'ın yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu.

Barrack, "Herkesi bu ittifaka ortak olmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Bu onlar için çok önemli" dedi.

Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri

Daha önce Colani adıyla bilinen Şara Suriye'deki El Kaide'nin bir kolunu yönetiyordu.

2016'da El Kaide ile yollarını ayırdı ve bir yıl sonra İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ı kurdu.

ABD liderliğindeki koalisyon ve bölgedeki ortakları, 2019'da IŞİD'i Suriye'deki son kalesinden çıkardı.

Haziran ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, grubun Esad rejiminin düşüşünü Suriye ve Irak'ta geri dönüş yapmak için kullanmaya çalıştığını söyledi.

Suriye-İsrail arasında gerilim azaltma görüşmeleri

Barrack daha önce zirvede, Suriye ve İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda gerilimi azaltma görüşmelerine devam ettiğini söylemişti.

Gazetecilere verdiği demeçte, Suriye ve İsrail'in anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen Barrack bunun zamanına dair ayrıntı vermedi.

Şam, İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini istiyor.

Suriye kaynakları, ABD'nin Şara'nın Washington ziyaretine kadar İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalanması için baskı yaptığını söyledi.

BBC
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Trump talimat verdi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemi yerle bir edildi

Trump talimat verdi, ordu gemiyi saniyeler içinde yerle bir etti
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.