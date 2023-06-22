Barack Obama Atina'da demokrasi konulu panele katıldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya gelerek demokrasi konulu panele katıldı. Obama, panelde demokrasinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillerin liderlerinin nasıl desteklenebileceği konularını ele aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya gelerek demokrasi konulu panele katıldı.

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barack Obama ile Atina'da konuşmak gerçek bir memnuniyet. Paylaştığımız ve demokrasinin doğduğu bu topraklarda daha güçlü yankılanan ortak değerlerimiz, bugün gençlerimiz ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili yaptığımız görüşmede ortak bağ oldu." ifadelerine yer verdi.

Atina'ya eşi Michelle Obama ile gayriresmi bir ziyarette bulunan Obama, Stavros Niarhos Vakfı (SNF) Kültür Merkezinde düzenlenen konferans kapsamındaki demokrasi konulu panelde SNF Başkanı Andreas Drakopulos'la demokrasinin nasıl güçlendirilebileceği ve gelecek nesillerin liderlerinin nasıl desteklenebileceği konularını ele aldı.

Obama, ABD'de farklı din ve ırklardan çok sayıda insan yaşadığına dikkati çekerek, "ABD'nin temel düşüncesi birlikte yaşayabileceğimiz ve birbirimize saygı gösterebileceğimizdir." diye konuştu.

Avrupa ve ABD'de yükselen aşırı sağcı popülist partilerin demokrasi için bir tehdit oluşturduğunu belirten Obama, yeni teknolojiler nedeniyle toplumdaki eşitsizliklerin arttığına ve yapay zekanın birçok iş kolunda insanın yerini alabileceğine işaret etti.

Obama'nın katıldığı paneli izleyenler arasında Miçotakis'in yanı sıra Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ile çok sayıda siyasetçi yer aldı.