Bangladeş'teki Hindu topluluğu Araba Festivali'ni kutladı

Bangladeş'teki Hindu topluluğu Salı günü başkent Dakka'da Rath Yatra'yı, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutlamak için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Hindular, Swamibagh Tapınağı'ndan Dhakeshwari Ulusal Tapınağı'na giden geçit töreninde süslü arabaları çektiler ve çeşitli dini törenlere katıldılar.

Bangladeş'teki Hindu topluluğu Salı günü başkent Dakka'da Rath Yatra'yı, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutlamak için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Rath Yatra, Hindu inancında büyük bir öneme sahip. Renkli pankartlar ve fistolarla, Dakka'nın farklı yerlerinden gelen geleneksel giysiler içindeki Hindular tören alayı için bir araya geldi.

Hindular, Swamibagh Tapınağı'ndan Dhakeshwari Ulusal Tapınağı'na giden geçit töreninde süslü arabaları çektiler ve çeşitli dini törenlere katıldılar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)