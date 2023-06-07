Bangladeş'te trafik kazası: 14 ölü, 12 yaralı

Bangladeş'in Sylhet bölgesinde bir kamyon ile bir kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin tamamı inşaat işçisiydi. Bangladeş, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

DAKKA, 7 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in Sylhet bölgesinde Çarşamba günü bir kamyon ile bir kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Sylhet bölgesinde bulunan Dakshin Surma polis karakolu müfettişi Md Abul Hossain, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin tamamının inşaat işçisi olduğunu söyledi.

Yetkili, başkent Dakka'nın yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede yerel saatle sabah 06.00 sularında meydana gelen trafik kazasında bazı işçilerin de ağır yaralandığını belirtti.

Tüm yaralıların çevredeki hastane ve kliniklere kaldırıldığını belirten yetkili, kazanın nedeni hakkında soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Bangladeş, dünyada trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Bunun nedenleri arasında kalitesiz otoyollar, bakımsız araçlar, trafik kuralları ihlali ve trafikten sorumlu birimin yetersiz kontrolü başı çekiyor.

Geçen ay yayımlanan bir rapora göre, 15-29 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı sırasında ülkede 304 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 328 kişi yaşamını yitirdi, 565 kişi ise yaralandı.