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Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü

Dünya Haberleri

Bangladeş'te bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneydoğu kıyısındaki liman kenti Chittagong ve şehre bağlı Khagrachari, Rangamati, Bandarban kasabaları ile Cox's Bazaar kentinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Şiddetli yağışların en fazla etkilediği Cox's Bazar ve Bandarban'da 30 bin kişi evlerinde mahsur kalırken, bölgede elektrik kesintileri ve iletişim ağlarında hasar meydana geldi. Bandarban'da selden etkilenenler için 193 sığınma evi kurulurken, bölgeye 20 ton gıda yardımı ve 43 sağlık ekibi gönderildi.

- Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü

DAKKA - Bangladeş'te bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Ülkenin güneydoğu kıyısındaki liman kenti Chittagong ve şehre bağlı Khagrachari, Rangamati, Bandarban kasabaları ile Cox's Bazaar kentinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Şiddetli yağışların en fazla etkilediği Cox's Bazar ve Bandarban'da 30 bin kişi evlerinde mahsur kalırken, bölgede elektrik kesintileri ve iletişim ağlarında hasar meydana geldi.

Bandarban'da selden etkilenenler için 193 sığınma evi kurulurken, bölgeye 20 ton gıda yardımı ve 43 sağlık ekibi gönderildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Bangladeş Dünya Haberler

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