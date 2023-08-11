Bangladeş'te Şiddetli Sağanaklarla Oluşan Seller 1 Milyon Kişiyi Etkiledi

Bangladeş'in güneydoğusunda yaşanan şiddetli sağanaklar sonucu nehirlerin taşmasıyla oluşan sellerden 1 milyonu aşkın kişi etkilendi. On binlerce kişi yerlerinden oldu ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DAKKA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusunda şiddetli sağanaklarla nehirlerin üst kısımlarından gelen taşkınların neden olduğu sellerden 1 milyonu aşkın kişi etkilenirken, on binlerce kişi yerlerinden oldu.

Afet Yönetim ve Yardımları Bakanlığı'na bağlı Ulusal Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin (NDRCC) verdiği bilgilere göre başkent Dakka'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta bulunan Chattogram bölgesinde 843.505 kişi sellerden etkilendi.

Bakanlığın internet sitesinde Çarşamba gecesi yayımlanan raporda yetkililerin, on binlerce insanın sığındığı Chattogram, Bandarban, Rangamati, Cox's Bazar ve Feni'nin aralarında bulunduğu en az beş bölgede kurtarma çalışmaları yürütmek, yardım malzemeleri dağıtmak ve merkezleri yönetmek üzere afet müdahale gücü ekipleri sevk ettiği belirtildi.

İngilizce yayın yapan Dhaka Tribune gazetesi, Perşembe günü, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Cox's Bazar'da yaklaşık 480.000 kişinin sellerden etkilenerek evlerini terk ettiğini ve sel sularıyla kaplı yollarda güçlükle ilerleyerek ya da botlarla, geçici olarak kalmak üzere barınak ve kuru toprak aradığını bildirdi.

Geçen hafta aralıksız yağan yağmurların ve nehirlerin üst kısımlarından gelen taşkının birçok yeri sular altında bırakması üzerine Cox's Bazar'da meydana gelen farklı heyelanlarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Perşembe günü Chattogram'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Cox's Bazar'da seller yüzünden 15.000'den fazla Rohingyalı mültecinin ve yerel topluluktan 300.000 kişinin yerlerinden edildiğini kaydetti.

Dakka'nın yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda yer alan mülteci kamplarının yetersiz altyapısı ciddi şekilde hasar alırken, 2.000'den fazla barınak ve mülteciler açısından çok önemli sağlık ve toplum merkezleri gibi tesisler yıkıldı.

Yüzlerce nehrin iç içe geçtiği, düşük rakımlı bir ülke olan Bangladeş'te her yıl milyonlarca kişi, Haziran-Eylül arasındaki muson mevsiminde Bengal Körfezi'ne dökülen nehirlerin yataklarından taşması sonucu görülen mevsimsel sellerden etkileniyor.