Bangladeş'te Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle İlkokullarda Eğitime Ara Verildi

Bangladeş'te devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde devlete ait ilkokullardaki eğitim faaliyetlerine 4 gün boyunca ara verildi. Sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde Bangladeşli yetkililerin daha fazla önleyici tedbir alması bekleniyor.

DAKKA, 5 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde devlete ait ilkokullardaki eğitim faaliyetlerine 4 gün boyunca ara verildi.

Bangladeş İlköğretim ve Yaygın Eğitim Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, çocukların sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak ilgili kararın alındığı belirtildi.

Başkent Dakka dahil olmak üzere ülkenin pek çok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde Bangladeşli yetkililerin daha fazla önleyici tedbir alması bekleniyor.