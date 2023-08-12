Bangladeş'te Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 57'ye Çıktı

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı. Meteoroloji uzmanları, 2 gün daha yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkınların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.