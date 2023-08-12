Bangladeş'te Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 57'ye Çıktı
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Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı. Meteoroloji uzmanları, 2 gün daha yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkınların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı.
Bangladeşli yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4-11 Ağustos'ta ülkenin dört büyük bölgesinde toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Meteoroloji uzmanları, 2 gün daha yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkınların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.
Birçok arazi ve yüzlerce evin seller nedeniyle zarar gördüğü ancak hasar tespitinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi.
Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.
Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.