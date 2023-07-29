Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet arasında arbede yaşandı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet taraftarları arasında arbede yaşandı. Protestolar sırasında polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullanırken, protestocular da tuğla parçaları atarak polis araçlarına saldırdı. En az 90 eylemci gözaltına alınırken, 20 polis yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet taraftarları arasında arbede yaşandı.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri ve aktivistlerin katıldığı protestolarda polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve copla müdahalede bulundu.

Emniyet yetkilileri, protestocuların tuğla parçaları attığını ve polis araçlarına sopalarla saldırdığını söyledi.

Dakka Polis Teşkilatı sözcüsü Faruk Hossain, şehrin çeşitli bölgelerinde 5 saat süren protestolar sırasında en az 90 eylemcinin gözaltına alındığını ve protestocularla çıkan çatışmalarda 20 polisin de yaralandığını bildirdi.

BNP'den yapılan açıklamada ise 100'den fazla aktivistin yaralandığı ve 124 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Protestolar 12 Temmuz'da başlamıştı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce muhalif, 12 Temmuz'da Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya gelmişti.

Ana muhalefetteki BNP öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katılmıştı.

Diğer yandan muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Cami önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avami Birliği Partisi'ne destek gösterisi yapmıştı.

18 Temmuz'da BNP liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.