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Bangladeş'te Hindu Festivali Kutlandı

Bangladeş'te Hindu Festivali Kutlandı

Dünya Haberleri

Bangladeş'teki Hindu topluluğu, Dakka'da düzenlenen yıllık Hindu festivali Rath Yatra'yı kutladı. Festivalde rengarenk kostümler ve şapkalar giyen insanlar, görkemli ve muhteşem festival alayına dans ederek ve tezahürat yaparak katıldı.

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıBangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'teki Hindu topluluğu Salı günü başkent Dakka'da dindarların bir arabayı çekmesini içeren yıllık Hindu festivali Rath Yatra'yı, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutlamak için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Festivalde rengarenk kostümler ve şapkalar giyen insanlar, görkemli ve muhteşem festival alayına dans ederek ve tezahürat yaparak katılıyor.

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıBangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıBangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıRenkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıRenkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıBangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra Festivali'ne (Jagannatha'nın araba yolculuğu) katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıRenkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular Rath Yatra Festivali'ni KutladıBangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra Festivali'ne (Jagannatha'nın araba yolculuğu) katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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