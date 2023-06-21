Bangladeş'te Hindu Festivali Kutlandı

Bangladeş'teki Hindu topluluğu, Dakka'da düzenlenen yıllık Hindu festivali Rath Yatra'yı kutladı. Festivalde rengarenk kostümler ve şapkalar giyen insanlar, görkemli ve muhteşem festival alayına dans ederek ve tezahürat yaparak katıldı.

Bangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'teki Hindu topluluğu Salı günü başkent Dakka'da dindarların bir arabayı çekmesini içeren yıllık Hindu festivali Rath Yatra'yı, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutlamak için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Festivalde rengarenk kostümler ve şapkalar giyen insanlar, görkemli ve muhteşem festival alayına dans ederek ve tezahürat yaparak katılıyor.

Bangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra, diğer adıyla Araba Festivali'ni kutluyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Renkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Renkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra Festivali'ne (Jagannatha'nın araba yolculuğu) katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Renkli kostümler giymiş insanlar, Bangladeş'in başkenti Dakka kentinde düzenlenen Rath Yatra Festivali alayına katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Hindular, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Rath Yatra Festivali'ne (Jagannatha'nın araba yolculuğu) katılıyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)