Bangladeş'te Gösterilerde 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın görevi bırakmasını talep eden hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Son olaylar, öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik kampanyası ilan ettiği bir döneme denk geldi.

Polis Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Başkent Dakka'da mobil cihazlardan internete erişim askıya alındı ve bazı sağlayıcılar yerel medyaya hükümetten emir aldıklarını söyledi.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu'ndan (BTRC) bir yetkili BBC Bengali'ye yaptığı açıklamada Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin şimdilik durduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Bangladeş medyası ve AFP, Bogra, Pabna ve Rangpur'un kuzey bölgeleri de dahil olmak üzere ülke genelinde ölüm ve yaralanmalara dair haberler alındığını bildirdi.

Pazar günü yerel saatle 18:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uygulanacak.

Binlerce kişi başkentin ana meydanında toplandı ve şehrin diğer bölgelerinde de şiddet olayları yaşandı.

Bazı yerlerde iktidardaki Avami Birliği destekçilerinin hükümet karşıtı protestocularla çatıştığı söyleniyor.

AFP haber ajansına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru "Bütün şehir savaş alanına döndü" dedi. Birkaç bin kişilik bir protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında arabaları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi.

Hükümet karşıtı gösterilerin arkasındaki gruplardan biri olan Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler, başbakana istifa etmesi çağrısında bulundu.

Grup Pazar gününden itibaren ülke çapında bir itaatsizlik hareketi başlatarak vatandaşları vergi ya da fatura ödememeye çağırdı. Öğrenciler ayrıca tüm fabrikaların ve toplu taşıma araçlarının kapatılması çağrısında bulundu.

Gösteriler 'kayırmacılık' kotasına karşı başladı

Geçen ay kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışanlara ilişkin kotaların kaldırılması talebiyle başlayan protesto gösterileri şimdi daha geniş çaplı bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

Temmuz ayında yaşanan şiddet olaylarında çoğu polis tarafından vurulan 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğunun polis kurşunuyla öldüğü bildirildi.

Son iki hafta içinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı baskılarda yaklaşık 10.000 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Tutuklananlar arasında muhalefet destekçileri ve öğrenciler de bulunuyor.

Avami Birliği de Pazar günü ülke çapında yürüyüşler düzenleyecek.

Önümüzdeki birkaç gün her iki kamp için de kritik önemde görülüyor.

Öğrenci hareketinin liderlerinden Nahid İslam Cumartesi günü Dakka'da binlerce kişinin katıldığı bir toplantıda "Şeyh Hasina sadece istifa etmekle kalmamalı, cinayetler, yağma ve yolsuzluklar için yargılanmalı" dedi.

Protestolar, ana muhalefetin boykot ettiği Ocak seçimlerinde üst üste dördüncü dönem için seçilen Hasina için önemli bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Öğrenciler geçen ay, Bangladeş'in 1971 yılında Pakistan'a karşı verdiği bağımsızlık savaşında gazi olanların yakınlarına kamu hizmetlerinde çalışmaları için çok sayıda istihdam kotası ayrılması üzerine sokaklara dökülmüştü.

Hükümetin aldığı bir kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekildi ancak öğrenciler ölen ve yaralananlar için adalet talebiyle protestolarına devam etti. Şimdi de Hasina'nın istifa etmesini istiyorlar.

Daha önce Hasina öğrenci liderlerine koşulsuz diyalog teklif ederek şiddetin sona ermesini istediğini söyledi.

"Hareketin ajitasyon yapan öğrencileriyle oturmak ve onları dinlemek istiyorum. Hiçbir çatışma istemiyorum" dedi.

Ancak protestocu öğrenciler bu teklifi reddetti.

Hasina geçen ay protestolar sırasında düzeni sağlamak üzere orduyu göreve çağırdı.