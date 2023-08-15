Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi destekçileri ile polis arasında çıkan olaylarda 1 kişi öldü

Bangladeş'in Cox's Bazar'ın Chakaria bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi'nin Başkan Yardımcısı Delwar Hossain Sayedee için gıyabi cenaze namazı kılınmasına polis izin vermedi. Olaylar sırasında çıkan arbedede 1 parti destekçisi hayatını kaybetti. Protestolarda yaralananların sayısı ise 100'ün üzerinde.

Bangladeş'te, Cox's Bazar'ın Chakaria bölgesinde, muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisinin Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Delwar Hossain Sayedee için gıyabi cenaze namazı kılınmasına polis tarafından izin verilmemesi nedeniyle çıkan olaylarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan Bangladeşli polis memuruna göre, Chakaria'da Sayedee için gıyabi cenaze namazı kılınmasına güvenlik güçleri izin vermedi, çıkan arbedede 1 parti destekçisi vurularak öldürüldü.

Polis memuru, güvenlik güçlerinin olaylar sırasında gerçek veya plastik mermi kullanılmadığını, protestocuyu polisin öldürmediğini ifade etti.

Protestocunun kim tarafından vurulduğunun bilinmediğini belirten polis memuru, olayın araştırılacağını ve gereken yasal adımların atılacağını dile getirdi.

Cemaat-i İslami Partisi yetkilileri ise ülkenin farklı noktalarındaki protestolarda 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını iddia etti. Polis yetkilileri de olaylarda 5'ten fazla polisin yaralandığını öne sürdü.

Chakaria bölgesindeki olaylarda 70'in üzerinde, Dakka ve Çitagong'daki protestolarda ise 30 kişinin yaralandığı iddia ediliyor.

Protestolarda Çitagong'da 30, Dakka'da birkaç parti destekçisi gözaltına alındı.

13 yıldır cezaevinde bulunan Sayedee, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 2013'te Sayedee'yi insanlığa karşı suç işlemekten ölüm cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme kararının ardından ülke genelinde çıkan çatışmalarda en az 78 kişi ölmüştü.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 2014'te Sayedee'nin cezasını ömür boyu hapse çevirmişti.

2009'da kurulan Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, küresel insan hakları gruplarınca, adil yargılama standartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Mahkeme, o zamandan beri 50'den fazla davada 130'dan fazla kişi hakkında hüküm verdi.

Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.