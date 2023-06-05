Bangladeş'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle İlkokullar 8 Haziran'a Kadar Kapalı

Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelindeki ilkokullarda 8 Haziran'a kadar eğitim öğretime ara verildi. Yetkililer, hükümetin devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokulları 8 Haziran'a kadar kapatmak zorunda kaldığını bildirdi. Meteoroloji Ofisi yetkilisi Muhammed Abul Kalam Mallik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların 12 Haziran'a kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi.