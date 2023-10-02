Bangladeş'te Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu üyesi gözaltına alındı

Bangladeş'in Cox's Bazar'daki Kutupalang kampında, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu üyesi Mohammad Ershad gözaltına alındı. Ershad'ın ARSA liderinin özel asistanı ve mali koordinasyondan sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) üyesi Mohammad Ershad'ı düzenlediği operasyonla Cox's Bazar'daki Kutupalang kampında gözaltına aldı.

Bangladeş Hızlı Eylem Taburu (RAB) tarafından gözaltına alınan Ershad'ın, ARSA liderinin özel asistanı ve mali koordinasyondan sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

RAB sözcülüğünden basına yapılan açıklamada, Ershad'ın ilk sorgusunda ARSA ile bağını ve finansal kaynak bulma noktasında rolünü itiraf ettiği belirtildi.

Ershad'ın, Kasım 2022'de, ülkenin güneydoğudaki Bandarban bölgesinde bir ordu istihbarat görevlisinin öldürülmesinde dahli olduğu iddia ediliyor.

Bangladeş kolluk kuvvetlerine göre, ayrılıkçı ARSA, Myanmar'ın Arakan eyaletinde faaliyet yürütmekle birlikte, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında varlık gösteriyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.