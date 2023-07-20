Bangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda İdam Kararı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, 1971'deki bağımsızlığın kazanıldığı savaşta "insanlığa karşı suç işlediği" iddia edilen 4 kişi hakkında idam kararı verildi. Bangladeş'in 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçları araştıran 3 üyeli Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), sanıkları cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve kundaklama gibi eylemlerden dolayı suçlu buldu. ICT'nin idam edilmesine hükmettiği kişilerin Abdul Mannan Howladar, Ashrab Ali, Moharaj Howladar ve Nurul Amin Howladar olduğu kaydedildi. Sanıklardan Nurul Amin Howladar'ın firari olduğu belirtilirken, diğer sanıklar kararın açıklandığı duruşmada hazır bulundu. Eylül 2019'da açılan dava kapsamında haklarında suç isnat edilen 7 kişiden birinin cezaevinde olduğu, ikisinin de firariyken yaşamını yitirdiği kaydedildi. İdama mahkum edilen sanıkların, Hint alt kıtasında 1906'da kurulan ve daha sonra yasaklanan "Tüm Hindistan Müslüman Birliği" isimli partinin üyeleri olduğu ifade edildi. Uluslararası Suçlar Mahkemesi Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu. Bazı muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor. Mahkeme, bugüne kadar 50'nin üzerindeki davada 130'dan fazla sanık hakkında hüküm verdi. Hindistan'dan 1947'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın doğusu ile batısı arasında 1971'de başlayan iç savaş, bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.