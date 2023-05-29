Bangladeş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

The Dhaka Prokash'in haberine göre, Şahabuddin Çuppu, gönderdiği kutlama mesajında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Şahabuddin Çuppu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle sizi, tarihi zaferinizden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde barış ve refah içerisinde gelişmeye devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Şahabuddin Çuppu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamına yeniden seçilmeniz, Türkiye halkının size ve karizmatik liderliğinize duyduğu güven ve itimadın bir kanıtıdır." değerlendirmesini yaptı.