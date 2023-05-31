Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bangladeş Başbakanı Vecid, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.